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Intel Core i5 11500 против Apple M1 Max

Intel Core i5 11500
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 11500
Apple M1 Max

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.46 терафлопс
  • На 359.6 ГБ/c (719%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1607 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500
1497
M1 Max +4%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500
9951
M1 Max +27%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500
3186
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500
17951
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500
1624
M1 Max +11%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500
7755
M1 Max +65%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake -
Номер модели i5-11500 -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 27x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 64 256
ROPs 32 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500
0.46 терафлопс
M1 Max +2161%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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