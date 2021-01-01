Главная > Сравнения CPU > Core i5 11500 vs Core i3 10100

Intel Core i5 11500 против i3 10100

Intel Core i5 11500
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 11500
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1625 и 1110 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500 +31%
1469
Core i3 10100
1119
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500 +78%
9828
Core i3 10100
5515
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500 +18%
3084
Core i3 10100
2610
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500 +104%
17740
Core i3 10100
8702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500 +47%
1611
Core i3 10100
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500 +85%
7750
Core i3 10100
4198

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 192 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake-S
Номер модели i5-11500 i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500 +21%
0.46 терафлопс
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 11500 и Ryzen 5 3600
2. Core i5 11500 и Core i5 10500
3. Core i5 11500 и Ryzen 5 5600X
4. Core i5 11500 и Core i5 10400
5. Core i5 11500 и Core i7 11700
6. Core i3 10100 и Core i5 10400
7. Core i3 10100 и Ryzen 3 3100
8. Core i3 10100 и Core i3 8100
9. Core i3 10100 и Core i3 9100F
10. Core i3 10100 и Core i5 10400F

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10100 или i5 11500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях