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Intel Core i5 11500 против i5 10600

Intel Core i5 11500
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 11500
Intel Core i5 10600

Что лучше: Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1607 и 1177 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500 +36%
1590
Core i5 10600
1165
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500 +20%
7118
Core i5 10600
5929

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 192 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11500 i5-10600
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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