Что лучше: десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.