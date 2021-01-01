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Intel Core i5 11500 против i5 11400H

Intel Core i5 11500
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 11500
Intel Core i5 11400H

Что лучше: десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1576 и 1387 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500 +13%
1582
Core i5 11400H
1404
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500 +47%
7340
Core i5 11400H
5004

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 192 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake H45
Номер модели i5-11500 i5-11400H
Сокет BGA-1200 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 22-27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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10. Core i5 11400H или Intel Core i5 11300H

Комментарии

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