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Intel Core i5 11500H против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 11500H
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 11500H
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1023 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 44% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H +31%
1497
Ryzen 3 5300U
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +105%
9648
Ryzen 3 5300U
4699
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500H +34%
3211
Ryzen 3 5300U
2405
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +69%
17286
Ryzen 3 5300U
10244
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H +48%
1518
Ryzen 3 5300U
1024
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +84%
6809
Ryzen 3 5300U
3692

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i5-11500H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.4-2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.742 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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