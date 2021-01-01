Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.