Главная > Сравнения CPU > Core i5 11500H vs Ryzen 5 3600

Intel Core i5 11500H против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 11500H
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 11500H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1236 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H +13%
1493
Ryzen 5 3600
1321
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500H +24%
3222
Ryzen 5 3600
2591
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H
17839
Ryzen 5 3600 +2%
18139
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H +23%
1532
Ryzen 5 3600
1244
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 250 долларов 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i5-11500H -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.4-2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.46 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1185G7 против i5 11500H
2. Intel Core i7 11800H против i5 11500H
3. AMD Ryzen 5 5600H против Intel Core i5 11500H
4. Intel Core i5 11400H против i5 11500H
5. Intel Core i5 11500 против i5 11500H
6. Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 3600
8. Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 5 3600
9. Intel Core i5 10600 против AMD Ryzen 5 3600
10. AMD Ryzen 5 3600XT против Ryzen 5 3600

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 11500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры