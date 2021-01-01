Intel Core i5 11500H против AMD Ryzen 5 5600U
Что лучше: Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1360 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.46 терафлопс
- На 44% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H +8%
1493
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +27%
9662
7635
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500H +5%
3222
3063
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +10%
17839
16184
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H +12%
1532
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +39%
7212
5172
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 3
|Номер модели
|i5-11500H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24-29x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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