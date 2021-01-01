Intel Core i5 11500H против Apple M1
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.46 терафлопс
- На 69% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1737 и 1530 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1493
Apple M1 +2%
1520
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +23%
9662
7832
Passmark CPU (одноядерный)
3222
Apple M1 +18%
3815
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +15%
17839
15458
Geekbench 5 (одноядерный)
1532
Apple M1 +15%
1768
Geekbench 5 (многоядерный)
7212
Apple M1 +8%
7790
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-11500H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24-29x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|128
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|5120x2880 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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