Главная > Сравнения CPU > Core i5 11500H vs M1 Max

Intel Core i5 11500H против Apple M1 Max

Intel Core i5 11500H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 11500H
Apple M1 Max

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.742 терафлопс
  • На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1506 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H
1497
M1 Max +4%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H
9648
M1 Max +31%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500H
3211
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H
17286
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H
1518
M1 Max +19%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H
6809
M1 Max +88%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 -
Номер модели i5-11500H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.4-2.9 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24-29x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.742 терафлопс
M1 Max +1302%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 1185G7 или Core i5 11500H
2. Core i7 11800H или Core i5 11500H
3. Ryzen 5 5600H или Core i5 11500H
4. Core i5 11400H или Core i5 11500H
5. Core i5 11500 или Core i5 11500H
6. Core i7 1165G7 или M1 Max
7. Ryzen 9 5900HX или M1 Max
8. Core i9 11980HK или M1 Max
9. Core i9 9980HK или M1 Max
10. Core i9 11900K или M1 Max

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i5 11500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры