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Intel Core i5 11500H против i5 10210U

Intel Core i5 11500H
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 11500H
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1500 и 969 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +231%
9609
Core i5 10210U
2906
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +154%
16400
Core i5 10210U
6454
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +128%
6835
Core i5 10210U
3001
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i5-11500H i5-10210U
Сокет BGA-1787 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.4-2.9 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.742 терафлопс
Core i5 10210U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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