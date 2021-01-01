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Intel Core i5 11500H против i5 10300H

Intel Core i5 11500H
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 11500H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1135 баллов
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +100%
17839
Core i5 10300H
8934
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-H
Номер модели i5-11500H i5-10300H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.4-2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500H +21%
0.46 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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