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Intel Core i5 11500H против i5 1035G4

Intel Core i5 11500H
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 11500H
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или i5 1035G4 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1131 балл
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • На 4.43 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +119%
9648
Core i5 1035G4
4404
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +105%
17286
Core i5 1035G4
8422
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Ice Lake
Номер модели i5-11500H i5-1035G4
Сокет BGA-1787 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.4-2.9 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Plus Graphics G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 48
ROPs 8 6
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.742 терафлопс
Core i5 1035G4
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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