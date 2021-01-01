Intel Core i5 11500H против i5 10500H
Что лучше: Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1158 баллов
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H +27%
1493
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +39%
9662
6942
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500H +20%
3222
2695
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +44%
17839
12404
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H +32%
1532
1158
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +35%
7212
5357
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i5-11500H
|i5-10500H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24-29x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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