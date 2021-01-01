Intel Core i5 11500H против i5 11260H
Что лучше: Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.382 терафлопс
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500H +7%
1497
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +6%
9648
9070
Passmark CPU (одноядерный)
3211
Passmark CPU (многоядерный)
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500H +8%
1518
1404
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +4%
6809
6553
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i5-11500H
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24-29x
|21-26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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