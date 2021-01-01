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Intel Core i5 11500H против i5 1130G7

Intel Core i5 11500H
VS
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i5 11500H
Intel Core i5 1130G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или i5 1130G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1130G7 and 11500H
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1273 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.742 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500H +197%
9648
Core i5 1130G7
3248
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500H +62%
17286
Core i5 1130G7
10666
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500H и i5 1130G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP4
Номер модели i5-11500H i7-1130G7
Сокет BGA-1787 BGA-1598
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.4-2.9 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24-29x 8-18x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11500H
0.742 терафлопс
Core i5 1130G7 +90%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500H Сайт Intel Core i5 1130G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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