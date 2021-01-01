Intel Core i5 11500H против i5 11320H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц или i5 11320H с 4-ядрами на 2.5-3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.742 терафлопс
- На 22% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
9648
Passmark CPU (одноядерный)
3211
Passmark CPU (многоядерный)
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
1518
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500H +29%
6809
5267
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|21 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-11500H
|i7-11320H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.5-3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24-29x
|25-32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Сайт Intel Core i5 11320H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|4
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