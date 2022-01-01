Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.