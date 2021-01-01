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Intel Core i5 1155G7 против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 1155G7
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i5 1155G7
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1393 и 1217 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1155G7 +14%
1399
Ryzen 9 4900H
1228
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4330
Ryzen 9 4900H +68%
7262
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1155G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.0-2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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