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Intel Core i5 1155G7 против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5 1155G7
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i5 1155G7
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • На 73% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1302 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1155G7
1411
Ryzen 9 5900X +10%
1553
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4159
Ryzen 9 5900X +392%
20464
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1155G7
2932
Ryzen 9 5900X +18%
3466
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1155G7
10232
Ryzen 9 5900X +282%
39089
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1155G7
1301
Ryzen 9 5900X +26%
1636
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4089
Ryzen 9 5900X +243%
14028
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Vermeer
Номер модели i5-1155G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 24
Частота 1.0-2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1350 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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