Intel Core i5 1155G7 против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
- На 73% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1302 балла
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1411
Ryzen 9 5900X +10%
1553
Cinebench R23 (многоядерный)
4159
Ryzen 9 5900X +392%
20464
Passmark CPU (одноядерный)
2932
Ryzen 9 5900X +18%
3466
Passmark CPU (многоядерный)
10232
Ryzen 9 5900X +282%
39089
Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Ryzen 9 5900X +26%
1636
Geekbench 5 (многоядерный)
4089
Ryzen 9 5900X +243%
14028
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 июня 2021
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Vermeer
|Номер модели
|i5-1155G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|24
|Частота
|1.0-2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10-25x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1155G7
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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