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Intel Core i5 1155G7 против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i5 1155G7
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i5 1155G7
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 1155G7
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1537 и 1302 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4177
Ryzen 9 6900HS +234%
13960
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1155G7
10079
Ryzen 9 6900HS +136%
23791
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4074
Ryzen 9 6900HS +126%
9200
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-1155G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 1.0-2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1449 FP7
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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