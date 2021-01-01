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Intel Core i5 1155G7 против Apple M1

Intel Core i5 1155G7
VS
Apple M1
Intel Core i5 1155G7
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 50% ниже чем у Core i5 1155G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 1.41 терафлопс
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1429 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1155G7
н/д
Apple M1
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1155G7
1410
Apple M1 +23%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4686
Apple M1 +60%
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 июня 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-1155G7 -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.0-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 10-25x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Apple M1 +84%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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