Intel Core i5 1155G7 против Apple M2 Pro
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
81
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1302 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1416
M2 Pro +17%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
4177
M2 Pro +255%
14813
Passmark CPU (одноядерный)
2896
M2 Pro +42%
4106
Passmark CPU (многоядерный)
10079
M2 Pro +161%
26347
Geekbench 5 (одноядерный)
1300
M2 Pro +53%
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
4074
M2 Pro +266%
14922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 июня 2021
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-1155G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.0-2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10-25x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|TMUs
|40
|152
|ROPs
|20
|76
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1155G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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