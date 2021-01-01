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Intel Core i5 1155G7 против i3 1115G4

Intel Core i5 1155G7
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.84 терафлопс
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1393 и 1264 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1155G7 i3-1115G4
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.0-2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7 +68%
1.41 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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