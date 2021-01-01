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Intel Core i5 1155G7 против i5 1035G1

Intel Core i5 1155G7
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1393 и 1094 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 46% ниже чем у Core i5 1155G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Ice Lake
Номер модели i7-1155G7 i5-1035G1
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.0-2.5 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 32
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Core i5 1035G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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