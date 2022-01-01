Главная > Сравнения CPU > Core i5 1155G7 vs Core i5 10500H

Intel Core i5 1155G7 против i5 10500H

Intel Core i5 1155G7
VS
Intel Core i5 10500H
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 10500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или i5 10500H с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500H and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1169 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1155G7
10518
Core i5 10500H +11%
11644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и i5 10500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake-H
Номер модели i7-1155G7 i5-10500H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.0-2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Core i5 10500H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт Intel Core i5 10500H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 против i5 1155G7
2. AMD Ryzen 7 5700U против Intel Core i5 1155G7
3. AMD Ryzen 3 5300U против Intel Core i5 1155G7
4. AMD Ryzen 7 5800U против Intel Core i5 1155G7
5. Intel Core i7 1195G7 против i5 1155G7
6. Intel Core i7 9750H против i5 10500H
7. AMD Ryzen 5 4600H против Intel Core i5 10500H
8. AMD Ryzen 5 5600H против Intel Core i5 10500H
9. Intel Core i7 11800H против i5 10500H
10. Intel Core i5 11400H против i5 10500H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10500H или i5 1155G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры