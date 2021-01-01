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Intel Core i5 1155G7 против i5 1145G7

Intel Core i5 1155G7
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1155G7 i5-1145G7
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.0-2.5 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 11-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Core i5 1145G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1155G7 или i7 1165G7
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3. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 7 5800U
4. Intel Core i5 1145G7 или AMD Ryzen 5 4500U
5. Intel Core i5 1145G7 или i5 1135G7
6. Intel Core i5 1145G7 или i5 10210U
7. Intel Core i5 1145G7 или i5 10310U
8. Intel Core i5 1145G7 или i5 8365U

Комментарии

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