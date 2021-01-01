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Intel Core i5 11600 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 11600
VS
AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i5 11600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 11600
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1011 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +49%
3353
Ryzen 5 2600
2249
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +41%
18623
Ryzen 5 2600
13173
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +55%
1569
Ryzen 5 2600
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600 +10%
6103
Ryzen 5 2600
5546

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i5-11600 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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