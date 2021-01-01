Главная > Сравнения CPU > Core i5 11600 vs Ryzen 7 2700

Intel Core i5 11600 против AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i5 11600
VS
AMD Ryzen 7 2700
Intel Core i5 11600
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 11600
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 974 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +53%
3353
Ryzen 7 2700
2185
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +19%
18623
Ryzen 7 2700
15690
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +62%
1569
Ryzen 7 2700
971
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600
6103
Ryzen 7 2700 +5%
6398

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600 и AMD Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 19 апреля 2018
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i5-11600 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600 Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X против Core i5 11600
2. Core i7 10700 против Core i5 11600
3. Core i7 11700KF против Core i5 11600
4. Core i7 11700K против Core i5 11600
5. Core i5 11600K против Core i5 11600
6. Ryzen 7 3700X против Ryzen 7 2700
7. Ryzen 5 3500U против Ryzen 7 2700
8. Ryzen 5 3600X против Ryzen 7 2700

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i5 11600?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях