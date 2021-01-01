Intel Core i5 11600 против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1075 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
3896
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +39%
3353
2404
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +6%
18623
17597
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +48%
1569
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
6103
Ryzen 7 2700X +17%
7128
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-11600
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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