Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.