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Intel Core i5 11600 против i3 10100

Intel Core i5 11600
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 11600
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11600
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1093 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +29%
3353
Core i3 10100
2598
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +114%
18623
Core i3 10100
8718
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +45%
1569
Core i3 10100
1081
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600 +59%
6103
Core i3 10100
3837

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11600 i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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