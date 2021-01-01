Intel Core i5 11600 против i5 10600
Что лучше: Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1177 баллов
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
3542
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +17%
3353
2868
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +34%
18623
13860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +35%
1569
1165
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600 +3%
6103
5929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11600
|i5-10600
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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