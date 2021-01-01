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Intel Core i5 11600 против i5 10600KF

Intel Core i5 11600
VS
Intel Core i5 10600KF
Intel Core i5 11600
Intel Core i5 10600KF

Что лучше: Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10600KF на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600KF and 11600
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1325 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать Intel Core i5 10600KF
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +28%
18623
Core i5 10600KF
14517
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600 и i5 10600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 237 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11600 i5-10600KF
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.8 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600 Сайт Intel Core i5 10600KF
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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