Intel Core i5 11600 против i5 11400F
Что лучше: Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1664 и 1505 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600 +20%
1589
1320
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600 +9%
11072
10141
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600 +4%
3188
3065
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +3%
18068
17598
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +10%
1637
1488
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600 +5%
7444
7084
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|-
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-11600
|i5-11400F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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