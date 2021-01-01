Главная > Сравнения CPU > Core i5 11600 vs Core i5 11400F

Intel Core i5 11600 против i5 11400F

Intel Core i5 11600
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i5 11600
Intel Core i5 11400F

Что лучше: Intel Core i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 11600
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1664 и 1505 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600 +20%
1589
Core i5 11400F
1320
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600 +9%
11072
Core i5 11400F
10141
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600 +3%
18068
Core i5 11400F
17598
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600 +10%
1637
Core i5 11400F
1488
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600 и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза - 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i5-11600 i5-11400F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11600
0.46 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600 Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 11600 или Core i7 10700K
2. Core i5 11600 или Ryzen 5 5600X
3. Core i5 11600 или Core i5 10400
4. Core i5 11600 или Core i9 11900K
5. Core i5 11600 или Core i5 11400
6. Core i5 11400F или Ryzen 5 3600
7. Core i5 11400F или Core i5 10600K
8. Core i5 11400F или Core i5 11600K
9. Core i5 11400F или Core i5 11600KF
10. Core i5 11400F или Core i5 10600KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400F или i5 11600?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях