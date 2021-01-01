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Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 3 3100
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1142 балла
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +40%
1535
Ryzen 3 3100
1096
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600K +108%
11112
Ryzen 3 3100
5355
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +40%
3380
Ryzen 3 3100
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K +72%
19851
Ryzen 3 3100
11529
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +48%
1668
Ryzen 3 3100
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +66%
7995
Ryzen 3 3100
4830

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 марта 2021 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 32 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11600K
0.46 терафлопс
Ryzen 3 3100
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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