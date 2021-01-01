Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 5 4600G
Что лучше: Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1187 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 7: 1.108 vs 0.46 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +28%
1535
1202
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600K +20%
11112
9236
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +29%
3380
2624
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K +26%
19851
15765
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +43%
1668
1165
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +43%
7995
5582
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 марта 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 32
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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