Главная > Сравнения CPU > Core i5 11600K vs Ryzen 3 Pro 4350G

Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350G and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1143 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 6: 0.85 vs 0.46 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 марта 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 32 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1101 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 64 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11600K
0.46 терафлопс
Ryzen 3 Pro 4350G +85%
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 11600K vs Ryzen 5 3600
2. Core i5 11600K vs Core i7 10700K
3. Core i5 11600K vs Ryzen 5 5600X
4. Core i5 11600K vs Core i9 9900K
5. Core i5 11600K vs Core i9 11900K
6. Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 5 3600
7. Ryzen 3 Pro 4350G vs Core i5 10400
8. Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 3 3100
9. Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 5 2400G
10. Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 5 Pro 4650G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Intel Core i5 11600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях