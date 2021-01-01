Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 5 3600X
Что лучше: Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1258 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 11600K +23%
606
492
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 11600K +11%
4385
3968
Passmark CPU (одноядерный)
2721
Passmark CPU (многоядерный)
18461
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +44%
1828
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +33%
8945
6738
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 марта 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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