Главная > Сравнения CPU > Core i5 11600K vs Ryzen 5 3600X

Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 5 3600X
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1258 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 11600K +11%
4385
Ryzen 5 3600X
3968
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +44%
1828
Ryzen 5 3600X
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +33%
8945
Ryzen 5 3600X
6738

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i5 11600K и Ryzen 5 3600
2. Core i5 11600K и Core i7 10700K
3. Core i5 11600K и Core i9 9900K
4. Core i5 11600K и Core i7 11700K
5. Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600
6. Ryzen 5 3600X и Core i7 1065G7
7. Ryzen 5 3600X и Core i7 10700K
8. Ryzen 5 3600X и Core i5 10500
9. Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600XT

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 11600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях