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Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1489 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K +1%
19851
Ryzen 5 5600G
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +13%
1668
Ryzen 5 5600G
1476
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза - 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 32 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11600K
0.46 терафлопс
Ryzen 5 5600G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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