Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1308 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +15%
1535
1333
Cinebench R23 (многоядерный)
11112
Ryzen 7 3800X +23%
13709
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +25%
3380
2702
Passmark CPU (многоядерный)
19851
Ryzen 7 3800X +17%
23320
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +29%
1668
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
7995
Ryzen 7 3800X +14%
9078
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 марта 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 32
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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