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Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1697 и 1309 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +30%
1695
Ryzen 7 5700G
1303
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2021 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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