Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 7 5800HS
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1410 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- На 72% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 18.3 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
11112
Passmark CPU (одноядерный)
3380
Passmark CPU (многоядерный)
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +19%
1668
1407
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +12%
7995
7126
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 марта 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i5-11600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 32
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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