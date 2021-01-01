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Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i5 11600K
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Intel Core i5 11600K
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1297 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 16% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +18%
1535
Ryzen 9 3900X
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600K
11112
Ryzen 9 3900X +67%
18570
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +24%
3380
Ryzen 9 3900X
2724
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K
19851
Ryzen 9 3900X +65%
32834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +29%
1668
Ryzen 9 3900X
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K
7995
Ryzen 9 3900X +46%
11677

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 499 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 32 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11600K
0.46 терафлопс
Ryzen 9 3900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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