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Intel Core i5 11600K против i3 10100

Intel Core i5 11600K
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 11600K
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1661 и 1045 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +37%
1549
Core i3 10100
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600K +102%
11274
Core i3 10100
5588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +28%
3355
Core i3 10100
2621
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K +125%
19581
Core i3 10100
8720
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +59%
1650
Core i3 10100
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +84%
7766
Core i3 10100
4227
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 марта 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake-S
Номер модели i5-11600K i3-10100
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11600K
0.46 терафлопс
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i5 11600K или AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i5 11600K или AMD Ryzen 5 5600G
3. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 12600K
4. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 12400F
5. Intel Core i5 11600K или Intel Core i7 12700KF
6. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400
7. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3200G
8. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400F
9. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 12100
10. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 9400F

Комментарии

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