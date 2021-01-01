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Intel Core i5 11600K против i3 10320

Intel Core i5 11600K
VS
Intel Core i3 10320
Intel Core i5 11600K
Intel Core i3 10320

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц или i3 10320 с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10320 and 11600K
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1250 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10320
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600K +20%
1535
Core i3 10320
1278
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600K +75%
11112
Core i3 10320
6361
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600K +21%
3380
Core i3 10320
2801
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600K +98%
19851
Core i3 10320
10028
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +35%
1668
Core i3 10320
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +75%
7995
Core i3 10320
4574

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600K и i3 10320

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 154 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11600K i3-10320
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 32 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11600K +21%
0.46 терафлопс
Core i3 10320
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600K Сайт Intel Core i3 10320
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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7. Intel Core i3 10320 или i5 10600
8. Intel Core i3 10320 или AMD Ryzen 3 3300X
9. Intel Core i3 10320 или i3 10300

Комментарии

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