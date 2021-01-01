Intel Core i5 11600K против i5 10400F
Что лучше: Intel Core i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1101 балл
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 11600K +39%
606
435
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 11600K +34%
4385
3277
Passmark CPU (одноядерный)
2629
Passmark CPU (многоядерный)
12583
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600K +64%
1828
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600K +48%
8945
6032
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11600K
|i5-10400F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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