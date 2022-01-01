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Intel Core i5 11600KF против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i5 11600KF
VS
AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i5 11600KF
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 11600KF
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 95% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 897 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600KF +239%
11185
Ryzen 3 3200G
3301
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600KF +174%
19554
Ryzen 3 3200G
7135
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600KF +167%
8117
Ryzen 3 3200G
3040
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600KF и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Picasso
Номер модели i5-11600KF -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11600KF
н/д
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600KF Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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5. AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 12100
6. AMD Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 Pro 4650G

Комментарии

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