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Intel Core i5 11600KF против AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i5 11600KF
VS
AMD Ryzen 5 5500
Intel Core i5 11600KF
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 11600KF
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1112 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600KF +33%
1559
Ryzen 5 5500
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600KF +57%
11185
Ryzen 5 5500
7107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600KF +10%
3326
Ryzen 5 5500
3018
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600KF +1%
19554
Ryzen 5 5500
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600KF +56%
1734
Ryzen 5 5500
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600KF +49%
8117
Ryzen 5 5500
5455
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600KF и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Cezanne
Номер модели i5-11600KF -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600KF Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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