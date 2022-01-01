Intel Core i5 11600KF против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1112 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11600KF +33%
1559
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600KF +57%
11185
7107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11600KF +10%
3326
3018
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600KF +1%
19554
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600KF +56%
1734
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600KF +49%
8117
5455
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i5-11600KF
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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