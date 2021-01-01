Intel Core i5 11600KF против AMD Ryzen 7 3800XT
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 7 3800XT с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1615 и 1336 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 11600KF +10%
582
531
Cinebench R20 (многоядерный)
4233
Ryzen 7 3800XT +25%
5288
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600KF +19%
1583
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
7447
Ryzen 7 3800XT +15%
8531
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11600KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1