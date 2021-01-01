Intel Core i5 11600KF против AMD Ryzen 9 3950X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 1281 балл
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 11600KF +13%
596
527
Cinebench R20 (многоядерный)
4335
Ryzen 9 3950X +111%
9165
Passmark CPU (одноядерный)
2764
Passmark CPU (многоядерный)
39359
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600KF +34%
1719
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
8077
Ryzen 9 3950X +72%
13884
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|749 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11600KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|16
|Количество потоков
|12
|32
|Частота
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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